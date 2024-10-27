Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Orman Yangını - Son Dakika
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