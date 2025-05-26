Tay ve Kuzu Dostluğu

Annesini kaybeden tay, kuzu ile dost oldu

DÜZCE - Düzce'de 10 günlükken annesini kaybeden tayın yanına yalnız kalmasın diye kuzu konuldu. Tay ile kuzunun dostluğu görenleri gülümsetiyor.

Düzce merkeze bağlı Çınarcık Köyü'nde yarış atları yetiştiren Yavuz Sezer'in yetiştirdiği atlardan bir tanesi doğum yaptıktan 10 gün sonra yaşadığı sancı sebebiyle öldü. Geride ise anne sevgisine muhtaç tay bıraktı. Tayın annesiz kalmasına dayanamayan Çiftlik sahibi Yavuz Sezer, yanına yoldaş olması için kuzu yerleştirdi. Aynı ahırda kalan, aynı yemeği yiyen kuzu ile tay birlikte koşuyor, birlikte geziyor.

Tayın annesinin 10 günlükken öldüğünü hatırlatan Yavuz Sezer, "Yalnız kalmasın, arkadaşlık yapsın diye yanına bir kuzu getirdik. Tayımız ve kuzumuz baya bir samimi oldular. Birbirlerinden ayrılamıyorlar. Birbirlerine yoldaş oldular. Güzel bir arkadaşlıkları var. Tay yalnız kalmasın diye kuzuyu getirmiştik ama tay bazen yalnız kalıyor ama kuzu yalnız kalamıyor. Kuzu genellikle tayı göremediğinde bağırıyor. İkisinin de cinsi farklı ama iyi anlaşıyorlar. Büyüyünceye kadar yanında kalacak sonra ayıracağız tabi. Kuzumuz tayım yemiyle besleniyor. Normal yem yemiyor. Onun yemleriyle besliyoruz şimdilik. Aynı odada kalıyorlar. Ayrılamıyorlar. Kuzu her zaman tayım peşinde. Tay yetim kalınca kuzuyu yanına koyduk. İyi de oluyor. Taya güven sağlıyor, yalnız kalmamış oluyor. Henüz tayımızın annesinden ayrılma zamanı değildi. Haziran ayında annesinden ayrılması gerekiyordu. O zaman kadar kuzu ile arkadaşlığı devam edecek. İnsanlar birbirini çekemiyor, hayvanlardan beklenemezsiniz ama iki farklı cins olan tay ile kuzu anlaşıyor. Şimdiki insanların birbirine tahammülü yok ama iki yoldaş burada birbiri ile gayet güzel geçiniyor. İnsanlığa bir örnektir." dedi.

Haziran ayının sonunda çiftlikte bulunan diğer taylar annelerinden ayrılırken kuzu da taydan ayrılacak.