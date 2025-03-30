Tayfun Kahraman: Son Bayramım Olacak

(ANKARA) - Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, "Bu bayramın kızım Vera'dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum" mesajını paylaştı.

İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Silivri'den herkese selam. Uzun yıllardır görmediğim şehir plancısı meslektaşlarımla, çalışma ve yol arkadaşlarımla, birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem İmamoğlu ile ne yazık ki dört duvar arasında bayramlaştık.

Tüm haksızlıklara ve zulümlere inat içimiz çok rahat. Çünkü bizler ülkemiz için ürettik, milletimiz için çalıştık, İstanbul'umuza gözümüz gibi baktık.

Şimdi de, kalbi bizlerle olan milyonların sıcak dayanışma duygularıyla güçlüyüz, umutluyuz.

Ramazan Bayramı'nın memleketimize barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum. Bu bayramın; Kızım Vera'dan, ailemden, öğrencilerimden ve işimden ayrı geçirdiğim son bayram olacağına inanıyorum."