Tayland'da İleri Hareket Partisi Kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayland'da İleri Hareket Partisi Kapatılacak

Tayland Anayasa Mahkemesi, İleri Hareket Partisi'nin Lese Majeste'yi değiştirmeye yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

07.08.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, "Lese Majeste???????" olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü gerekçesiyle muhalefetteki İleri Hareket Partisinin (MFP) kapatılacağını bildirdi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, muhalefetteki İleri Hareket Partisine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "Lese Majeste'nin değiştirilmesine yönelik kampanya yürüttüğü" gerekçesiyle partinin kapatılması kararı aldı.

Tayland'da Mahkeme, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimden birinci çıkan MFP'nin eski lideri Pita Limjaroenrat'ın seçim kampanyasında, "Lese Majeste"yi değiştirmeye yönelik açıklamalarıyla "anayasal monarşiyi devirmeye çalıştığına" karar vermişti.

Bunun üzerine ocakta "Lese Majeste"nin değiştirilmesini savunan tüm konuşmalar, yazılar ve açıklamalar etkin biçimde yasaklanmıştı.

Ceza Kanunu'nun 112. maddesi olan Lese-Majeste (Kral'a ihanet) uyarınca monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları verilebiliyor.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Tayland, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da İleri Hareket Partisi Kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Tayland'da İleri Hareket Partisi Kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement