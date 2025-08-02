Tayland'da Şinavatra'ya Protesto

Tayland'da halk, Kamboçya ile yaşanan ve ateşkesle durdurulan son sınır geriliminin ardından, 1 Temmuz'da Anayasa Mahkemesince, ses kaydının sızması gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın istifası için protesto düzenlendi.

Bangkok Post'un haberine göre, yaklaşık 1000 kişi, görevden uzaklaştırılan Başbakan Şinavatra'yı protesto amaçlı başkent Bangkok'taki Zafer Anıtı'nda toplandı.

Toplanan kişiler, 1 Temmuz'da Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydının sızmasının tartışmalara yol açması sebebiyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Şinavatra'nın istifasını talep etti.

Protestocular, görevden uzaklaştırılan Şinavatra'nın Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden istifa etmesini isterken, hükümete de istifa çağrısında bulundu.

Göstericilerden Pichit Chaimongkol, söz konusu ses kaydına atıfla Şinavatra'nın "ulusal güvenliği baltaladığını" belirterek, ülkesinin Kamboçya ile yaşadığı son çatışmaların "patlak vermesine katkıda bulunduğunu" ifade etti.

Tayland'da görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine, vekaleten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai getirilmişti.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Paetongtarn Şinavatra ile Hun Sen'in basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Şinavatra'nın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Bunun üzerine, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" bildirerek, koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

İstifa çağrıları almaya başlayan Şinavatra özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirtmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Başbakan Şinavatra'yı 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırmıştı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.