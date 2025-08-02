Tayland'da Şinavatra'ya Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tayland'da Şinavatra'ya Protesto

02.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk, görevden uzaklaştırılan Başbakan Şinavatra'nın istifasını talep etmek için toplandı.

Tayland'da halk, Kamboçya ile yaşanan ve ateşkesle durdurulan son sınır geriliminin ardından, 1 Temmuz'da Anayasa Mahkemesince, ses kaydının sızması gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın istifası için protesto düzenlendi.

Bangkok Post'un haberine göre, yaklaşık 1000 kişi, görevden uzaklaştırılan Başbakan Şinavatra'yı protesto amaçlı başkent Bangkok'taki Zafer Anıtı'nda toplandı.

Toplanan kişiler, 1 Temmuz'da Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydının sızmasının tartışmalara yol açması sebebiyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Şinavatra'nın istifasını talep etti.

Protestocular, görevden uzaklaştırılan Şinavatra'nın Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden istifa etmesini isterken, hükümete de istifa çağrısında bulundu.

Göstericilerden Pichit Chaimongkol, söz konusu ses kaydına atıfla Şinavatra'nın "ulusal güvenliği baltaladığını" belirterek, ülkesinin Kamboçya ile yaşadığı son çatışmaların "patlak vermesine katkıda bulunduğunu" ifade etti.

Tayland'da görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine, vekaleten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai getirilmişti.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Paetongtarn Şinavatra ile Hun Sen'in basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Şinavatra'nın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Bunun üzerine, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" bildirerek, koalisyondan çekilmiş, Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

İstifa çağrıları almaya başlayan Şinavatra özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirtmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Başbakan Şinavatra'yı 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırmıştı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Politika, Kamboçya, Bangkok, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da Şinavatra'ya Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Kartal’da film platosunda yangın Paniğe neden oldu Kartal'da film platosunda yangın! Paniğe neden oldu
Adana’da eğitim uçağı düştü Adana'da eğitim uçağı düştü
Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı Arkeolojik kazı çalışmalarında başına demir saplanan işçi yaralandı
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Ankara’da korkunç kaza Bir kişi hayatını kaybetti Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Husiler, Tel Aviv’deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
FBI’ın, Trump’ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi FBI'ın, Trump'ın adını Epstein dosyasından sildiği iddia edildi

19:59
Portekiz’de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
18:23
Tuncer Bakırhan’dan CHP’ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...
17:01
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
Bakan Uraloğlu: Seçimin 2027 yılında olacağını düşünüyorum
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
07:58
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
03:29
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
01:49
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
01:23
Samsun’da park halindeki tıra kamyonet çarptı 1 kişi öldü
Samsun'da park halindeki tıra kamyonet çarptı! 1 kişi öldü
01:19
Mersin’de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
Mersin'de benzin döküp ormanı yakan 2 kişi tutuklandı
00:01
Sağanak yağış Konya’yı vurdu Köprü çöktü, evleri su bastı
Sağanak yağış Konya'yı vurdu! Köprü çöktü, evleri su bastı
23:59
2 aylık eşini ’düğün hediyesi’ satırla öldürmüş
2 aylık eşini 'düğün hediyesi' satırla öldürmüş
23:55
Sivas’ta düğünde halay kavgası 12 yaralı
Sivas'ta düğünde halay kavgası! 12 yaralı
23:03
Kolombiya’da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 20:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Şinavatra'ya Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.