Tayland, İngiltere'deki aşırı sağcı protestolar nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı - Son Dakika
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Tayland, İngiltere'deki aşırı sağcı protestolar nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı

Tayland, İngiltere'de süren aşırı sağcı protestolar nedeniyle vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı. İngiltere'de yaşayan veya ülkeye seyahat edecek Tayland vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

08.08.2024 10:42
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Tayland, İngiltere'de süren aşırı sağcı protestolar nedeniyle vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı.

Tayland'ın Londra Büyükelçiliğinin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İngiltere'de yaşayan veya ülkeye seyahat edecek Tayland vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durmaları, özellikle Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent ve Blackpool kentleriyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a giderken ihtiyatlı olmaları tavsiye edildi.

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı protestolar nedeniyle Nijerya, Avustralya ve Malezya gibi ülkeler de vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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