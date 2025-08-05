Tayland, Suikast İddiasını Reddetti

Tayland, Kamboçya Senato Başkanı ve Eski Başbakan Hun Sen ile mevcut Başbakan Hun Manet'e suikast düzenlemeyi amaçladıklarına yönelik iddiaları yalanladı.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve yerel basının haberleştirdiği iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, istihbarat kaynaklarına dayandırıldığı ve Tayland tarafının Hun Sen ile Hun Manet'e suikast düzenlemeye hazırlandığı öne sürülen iddialara ilişkin, "Dışişleri Bakanlığı, bu asılsız iddiayı kesin olarak reddetmektedir." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin önemli görüşmeler sürerken "yalan haberleri yaymanın yapıcı olmadığı" vurgulanan açıklamada, bu durumun, gerilimi barışçıl yollarla çözmeye yönelik tutumu tehdit ettiği belirtildi.

?Tayland ile Kamboçya sınır çatışması

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.