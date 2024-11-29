Tayland ve Singapur'dan İşbirliği Anlaşması

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Tayland ve Singapur, gıda, enerji, yeşil ekonomi ve dijital entegrasyon alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Singapurlu mevkidaşı Lawrence Wong'u başkent Bangkok'ta ağırladı.

İki lider, düzenledikleri ortak basın toplantısında gıda, enerji, yeşil ekonomi ve dijital entegrasyon sahalarında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Shinawatra, ziyaretin her iki taraf için de ilişkileri daha da geliştirmek ve gelecekteki işbirliğini planlamak için fırsat sunduğunu belirterek, iki ülkenin gelecek yıl daha fazla üst düzey ziyaret gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi.

Singapur, Tayland'la bağlarını güçlendirmek istiyor

Mayıs ayında göreve gelmesinin ardından dün ilk resmi ziyaretini Tayland'a gerçekleştiren Singapur Başbakanı Wong da ziyaretin gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 60. yılını kutlayacak olan iki ülke açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Wong, iki ülkenin yeni işbirliği alanlarına açılmak aralarındaki bağları geliştirmeyi hedeflediğine işaret ederek, "Çok güçlü ticaret ve yatırım bağlantılarımız var ve savunma kuruluşlarımız da yakın ve uzun süreli işbirliğinden yararlanıyor. Özellikle Singapur, Tayland'a Singapur Silahlı Kuvvetlerinin Tayland'daki eğitimine uzun süredir verdiği destek için teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Tayland'ın yeşil enerji ve gıda üretimi açısından önemine dikkati çeken Wong, "Başbakan, gıda güvenliği konusundaki öncelikleri hakkında beni bilgilendirdi. Bu konu Singapur için de önemli zira tükettiklerimizin çoğunu ithal ediyoruz ve sürekli olarak gıda güvenliğimizi arttırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Wong, "Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için dijital ekonominin entegrasyonunu derinleştirecek ASEAN Dijital Ekonomi Çerçeve Anlaşması'nın başkanı olarak Tayland'a sarf ettiği yoğun çaba için teşekkür ediyorum ve Singapur Tayland'ın bu alandaki liderliğini tam olarak desteklemektedir." dedi.

Öte yandan Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Singapur'a birinci sınıf pirinç ve organik yumurta ihraç ederek gıda güvenliğini artırmasına yardımcı olmaya hazır bulunduğunu vurgulayarak liderlerin ayrıca insan kaynaklarının geliştirilmesi ve çalışanların becerilerinin artırılması için eğitim alışverişi konularını da ele aldıklarını belirtti.