Tayvan'da 6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Tayvan'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'ın Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaralılar var, can kaybı bulunmuyor.

20.01.2025 22:16
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Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın güneybatısındaki Yujing bölgesinin 12 kilometre kuzeyinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı bildirilmedi.

Tayvan itfaiye yetkilileri, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde çöken bir evden 6 kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, deprem nedeniyle bir köprünün hasar gördüğünü belirtti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

Kaynak: AA

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