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- Tayvan'da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı

TAİPEİ - Tayvan'ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tayvan'ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.