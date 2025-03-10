Tayyibe Nene'ye Civciv Hediyesi

Tilki nöbeti tutan Tayyibe Nene'ye civciv hediye edildi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde tavuklarını tilkiye kaptıran 80 yaşındaki Tayyibe Yavuz'a civciv hediye edildi.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe Nene tavuklarını, kümese dadanan tilkiye kaptırınca çözümü nöbet tutmakta bulmuştu. Azmiyle tilkiyi yakalamayı başaran Tayyibe Nene takdir toplamıştı. Bu olayın ardından, Abdullah Aydemir, köyü ziyaret ederek Tayyibe Nene'ye anlamlı bir hediye takdim etti. Daha önce kendisine şalvar ve seccade hediye ettiği bilinen Aydemir, bu kez Tayyibe Nene'nin isteği üzerine ona civcivler getirdi.