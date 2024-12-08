TBB 38. Genel Kurulu Ankara'da Başladı

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapılıyor. Saat 09.00 itibarıyla delegeler oy kullanmaya başladı. Bugünkü başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.
TBB 38'inci Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılıyor. TBB ve baroların karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında TBMM'den geçirilerek yasalaşan "çoklu baro" düzenlemesinin ardından değiştirilen delege yapısı çerçevesinde Genel Kurul'da 355 delege oy kullanacak.
TBB 38. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçimiyle tamamlanacak. Bugünkü başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışacak.
Saat 09.00 itibarıyla delegeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Mevcut Başkan R. Erinç Sağkan'ın listesi şöyle:
TBB Yönetim Kurulu Adayları
Kemal Aytaç
Makbule Tanış
Melih Yardımcı
Ercan Demir
Talat Göğebakan
Bahar Gültekin Candemir
Nizam Dilek
Ahmet Erdem Ekmekçi
Ali Bayram
Ramazan Erhan Toprak
TBB Disiplin Kurulu Adayları
Mahmut Karatekin
Türkan Karakoç
Ufuk Özdemir
Zeynep Ud Keskin
Taner Çakır
Fatma Hoşgör Tekeşin
Ahmet Rahman Metin
TBB Denetleme Kurulu Adayları
Ahmet Melik Derindere
Sibel Torun
Ünsal Çankaya
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