TBB 38. Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika
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TBB 38. Genel Kurulu Ankara'da Başladı

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Türkiye Barolar Birliği'nin 38. Olağan Genel Kurulu, başkanlık seçimleriyle Ankara'da yapılıyor.

08.12.2024 11:29
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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapılıyor. Saat 09.00 itibarıyla delegeler oy kullanmaya başladı. Bugünkü başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.

TBB 38'inci Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapılıyor. TBB ve baroların karşı çıkmasına rağmen 2020 yılında TBMM'den geçirilerek yasalaşan "çoklu baro" düzenlemesinin ardından değiştirilen delege yapısı çerçevesinde Genel Kurul'da 355 delege oy kullanacak.

TBB 38. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçimiyle tamamlanacak. Bugünkü başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışacak.

Saat 09.00 itibarıyla delegeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Mevcut Başkan R. Erinç Sağkan'ın listesi şöyle:

TBB Yönetim Kurulu Adayları

Kemal Aytaç

Makbule Tanış

Melih Yardımcı

Ercan Demir

Talat Göğebakan

Bahar Gültekin Candemir

Nizam Dilek

Ahmet Erdem Ekmekçi

Ali Bayram

Ramazan Erhan Toprak

TBB Disiplin Kurulu Adayları

Mahmut Karatekin

Türkan Karakoç

Ufuk Özdemir

Zeynep Ud Keskin

Taner Çakır

Fatma Hoşgör Tekeşin

Ahmet Rahman Metin

TBB Denetleme Kurulu Adayları

Ahmet Melik Derindere

Sibel Torun

Ünsal Çankaya

Kaynak: ANKA

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