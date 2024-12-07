TBB 38. Olağan Kurulu Başladı - Son Dakika
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TBB 38. Olağan Kurulu Başladı

TBB 38. Olağan Kurulu Başladı

Türkiye Barolar Birliği'nin 38. Olağan Kurulu Ankara'da başladı, yönetim seçimi yarın yapılacak.

07.12.2024 14:47
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Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Kurulu Ankara'da başladı.

Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurulun açılış konuşmasını yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, gerek mesleki gerek yargı sistemi gerekse de yurttaşların hak ve özgürlükleriyle ilgili hiçbir meselede geri durmadıklarını söyledi.

Hiçbir sorunu görmezden gelmediklerini belirten Sağkan, açtıkları davalar, yaptıkları suç duyuruları, basın açıklamaları, gösteri ve yürüyüşlerle hiçbir "hukuksuzluğa" sessiz kalmadıklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay dosyasında verdiği ihlal kararı sürecinde "üçüncü taraf görüşü" sunduklarını, İsrail'in soykırıma dönüşen suçlarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde somut bir başvuruda bulunduklarını hatırlatan ve farklı konulardaki tutumlarına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Sağkan, "Uygun bir yöntemle müdahil olmadığımız tek bir toplumsal gündem dahi olmamıştır." dedi.

Avukatlık Akademisi çalışmaları

Avukatlık Akademisinin kurulması için mekan tahsisin dışında hazırlıklarını yaptıklarını, finansman desteği konusunda ise "kayda değer" ilerleme sağlandığını bildiren Sağkan, kurulacak Avukatlık Akademisinin mesleğin niteliğinin artmasına ve geleceğine ışık tutmasına yapacağı etkinin önemine işaret etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alması konusunda Adalet Bakanlığı ile "büyük oranda" mutabık kaldıkları başlıklara değinen Sağkan, hukuk fakültesi girişinde uygulanan başarı puanı sıralamasının 50 bine yükseltilmesi, stajyer avukatlara kamu kaynaklı finansman desteği sağlanması ve avukatlık kanunundaki bazı maddelerde düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

CMK ücretinin mesleğin onuruna yakışır bir biçimde belirlenmesi ve KDV oranlarının düşürülmesi, bağlı çalışan avukatların ücret hakları da dahil olmak üzere çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik yapma yetkisinin Türkiye Barolar Birliğine verilmesi konusunda da çalışma yapıldığını aktaran Sağkan, şunları kaydetti:

"Hasar danışmanlık veya başka isimlerle kanuna aykırı olarak faaliyet gösteren ve meslek alanımızı daraltan yapıları caydırıcı cezai düzenlemelerin hayata geçirilmesi, çok çaba verdiğimiz, ikna edebilmek için uzun çalışmalar yürüttüğümüz ve belirli bir noktaya getirerek yargı reformu strateji belgesine konulmak üzere harekete geçireceğimiz noktasında büyük oranda uzlaşıya vardığımız, serbest avukatların emeklilik haklarının güçlendirilmesi konusunda mevzuat çalışması yapılması başlıklarımız, geçtiğimiz ay Adalet Bakanı ile yaptığımız görüşmede aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi içerisinde yer alacak başlıklar olarak uzlaştığımız başlıklardır.

Bu başlıkların reform paketinin içerisinde yer alması artık bu taleplerin sadece barolarımızın ve Türkiye Barolar Birliğinin talepleri olarak değil artık siyasal iktidarın da bir taahhüdü olarak da takip edileceğini de göstermektedir."

Konuşmanın ardından, Kurul gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Kurulu, yarın yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçimiyle tamamlanacak.

TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Politika, ankara, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

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