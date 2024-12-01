TBB'den Siyasetçilere Avukatlık Uyarısı

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Türkiye Barolar Birliğince (TBB), toplumun gözü önünde olan siyaset kurumu temsilcilerinin, avukatlık mesleği hakkındaki söylemlerinde daha özenli olmaları gerektiği belirtildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadelerin, avukatları rencide ettiği ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukuk devletinin, bağımsız yargının, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, bu kavramların güvencesi olan ve tam anlamıyla yaşama geçmesi için mücadele eden avukatların ve avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyici ifadeleri kabul edilemez buluyor, toplumun gözü önünde olan siyaset kurumu temsilcilerinin avukatlık mesleği hakkındaki söylemlerinde daha özenli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz."

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "Ben kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün." ifadelerini kullanmıştı.