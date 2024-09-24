TBB Encümen Toplantısı 26 Eylül\'de Yapılacak

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 26 Eylül'de genel merkezde yapılacak.

TBB encümen toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 26 Eylül perşembe günü Ankara'da genel merkezde yapılacak. Edinilen bilgiye göre; toplantıda ağırlıklı olarak belediye bütçeleri, SGK borçları ve belediyelerde yaşanan sorunlar ele alınacak.