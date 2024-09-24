TBB Encümen Toplantısı 26 Eylül'de Yapılacak - Son Dakika
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TBB Encümen Toplantısı 26 Eylül'de Yapılacak

TBB Encümen Toplantısı 26 Eylül\'de Yapılacak

Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 26 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek. Toplantıda belediye bütçeleri, SGK borçları ve belediyelerdeki sorunlar ele alınacak.

24.09.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 26 Eylül'de genel merkezde yapılacak.

TBB encümen toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 26 Eylül perşembe günü Ankara'da genel merkezde yapılacak. Edinilen bilgiye göre; toplantıda ağırlıklı olarak belediye bütçeleri, SGK borçları ve belediyelerde yaşanan sorunlar ele alınacak.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Belediye, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Encümen Toplantısı 26 Eylül'de Yapılacak - Son Dakika

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