TBMM 105. Yıl Resepsiyonu Gerçekleşti - Son Dakika
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TBMM 105. Yıl Resepsiyonu Gerçekleşti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 105. yıl resepsiyonu yapıldı, CHP katılmadı.

23.04.2025 23:34
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(TBMM) - TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verildi. CHP'den katılımın olmadığı resepsiyona, bazı siyasi parti genel başkanları, sanat, iş ve spor dünyasından isimler yer aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin çoğunluğu resepsiyona gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun DEM Parti ve MHP'liler ile tokalaşması dikkati çekti. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra kabine üyelerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi. Resepsiyonda, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları ve yabancı misyon şeflerinin yanı sıra sanat, bilim, spor dünyasından isimler yer aldı.

Resepsiyona DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin çoğunluğu geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun DEM Parti ve MHP'liler ile tokalaşması resepsiyonun en dikkat çeken anları oldu.  Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra kabine üyelerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Millli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının geldiği resepsiyona, siyasi parti genel başkanlarından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Resepsiyonda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti grup başkanvekilleri, MHP'den grup başkanvekilleri Filiz Kılıç, Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yer alırken, CHP'den hiç katılım olmadı.

Tebrikleri kabul eden Numan Kurtulmuş ve eşi salonda dolaşarak konuklarla sohbet etti. Salonda gözlerin en fazla üstünde olduğu konuklar DEM Partililer oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun DEM Partililerin yanlarına giderek onlarla tek tek tokalaşması dikkati çekti. Birçok davetli DEM Partililere Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun MHP'lilerin bulunduğu masaya giderek onlarla da tek tek tokalaşması basın tarafından yoğun ilgi gördü.

Ali Babacan'ın MHP'lilerle sohbeti

Öte yandan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP'lilerin yanına giderek, hem Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlığını sordu hem de bir süre "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreçle ilgili sohbet etti.

Babacan tarihi bir süreç yaşandığını belirterek, "Çözüm için her zaman ortam müsait olmayabiliyor ama şu anda uygun bir ortam var" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan da "Biz bunu çözebilecek durumdayız" karşılığını verdi. Feti Yıldız da Ali Babacan'a, "Siz ne söylüyorsanız dikkatle takip ediyoruz. Söylediklerini çok değerli" dedi. Sohbetin ardından Ali Babacan teşekkür ederek ayrılırken, Bahçeli'ye selamlarını iletti.

"Bahçeli her gün erkenden mesaiye başlıyor"

MHP'lileri davletlilerle sohbetinde ise en çok gündeme gelen konu Bahçeli'nin sağlık durumu oldu. MHP'liler, birkaç gün önce yürüyüş yaptığı görüntüleri basınla paylaşılan Bahçeli'nin sağlığının gayet iyi olduğunu, her gün parti genel merkezinde mesaisine erkenden başladığını ve akşama kadar çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Bahçeli'nin yakında toplantılara da katılabileceği ifade edildi.

Sanat, spor ve iş dünyasından isimlerin de davetli olduğu resepsiyona, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katılan isimler arasında yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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