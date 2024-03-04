- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu
ABİDJAN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'de düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, K.E'nin kullandığı otomobil ile G.K.D idaresindeki cip çarpıştı. Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun Ahmetoğlu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki tır ile Ahmet Said Gökgün'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi. Konserde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuar sunuldu ve müzikseverlerin eşlik ettiği eserler büyük beğeni topladı. Şef ve koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmediğini açıkladı. Valilik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.
Haluk Özenç'in kaleme aldığı Yüzyıllık Destan Ateş adlı oyun, Bursa'da sahnelendi. Oyun, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan kahramanlık hikayelerini ve milli mücadele ruhunu konu aldı. Barış Erdenk'in yönettiği oyun, Sibel Erdenk'in koreografisi ile seyircilerden büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
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