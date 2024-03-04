TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştuABİDJAN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'de düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

04.03.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu

ABİDJAN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'de düzenlenen İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi 18'inci Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
    00:43 Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, K.E'nin kullandığı otomobil ile G.K.D idaresindeki cip çarpıştı. Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

  • Fatih Tekke: Trabzonspor galibiyeti bizim için çok değerliydi
    00:41 Fatih Tekke: Trabzonspor galibiyeti bizim için çok değerliydi

    Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.

  • Kütahya'da tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı
    00:37 Kütahya'da tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

    Kütahya-Eskişehir kara yolunun Ahmetoğlu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki tır ile Ahmet Said Gökgün'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

  • Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Gazzeli anneler ve çocuklar için özel konser verdi
    00:37 Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Gazzeli anneler ve çocuklar için özel konser verdi

    Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi. Konserde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuar sunuldu ve müzikseverlerin eşlik ettiği eserler büyük beğeni topladı. Şef ve koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

  • Çanakkale Valiliği: İl genelinde deprem dolayısıyla olumsuz durum yok
    00:37 Çanakkale Valiliği: İl genelinde deprem dolayısıyla olumsuz durum yok

    Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmediğini açıkladı. Valilik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.

  • Bursa'da Yüzyıllık Destan Ateş adlı oyun sahnelendi
    00:33 Bursa'da Yüzyıllık Destan Ateş adlı oyun sahnelendi

    Haluk Özenç'in kaleme aldığı Yüzyıllık Destan Ateş adlı oyun, Bursa'da sahnelendi. Oyun, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan kahramanlık hikayelerini ve milli mücadele ruhunu konu aldı. Barış Erdenk'in yönettiği oyun, Sibel Erdenk'in koreografisi ile seyircilerden büyük beğeni topladı. Oyuncu kadrosu, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.

  • Edirne'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
    00:29 Edirne'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

    Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kanalizasyon Tartışması Kanlı Bitti: Türkiye Şampiyonu Boksör Vuruldu
    00:26 Kanalizasyon Tartışması Kanlı Bitti: Türkiye Şampiyonu Boksör Vuruldu

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.


00:07 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada
23:22 Çanakkale’deki 4,9’luk deprem nedeniyle Bursa’da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti Çanakkale'deki 4,9'luk deprem nedeniyle Bursa'da 2. kattan atlayan vatandaş hayatını kaybetti
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:56 Putin’in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok Putin'in nükleer tehdidi sonrası Macron geri adım attı: Ukrayna'ya asker gönderme planımız yok
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:32 Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 00:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement