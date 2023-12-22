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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış şehitlerini andı
22.12.2023 - 15:15,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan askerleri andı.

Kurtulmuş, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, mesajında, "Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Şehadet bilinci, vatan sevgisi, sarsılmaz bir iman ve cesaretle yola revan olan ecdadımızın tarihe sığmayan kahramanlığını daima gururla hatırlayacak ve gelecek nesillere taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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