TBMM Başkanlığı Seçimi Başladı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. İlk iki turda turda seçilebilmek için üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu almak gerekiyor. İki turda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa seçim üçüncü tura kalacak. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda da seçim olmazsa en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi başladı. Beş partinin adaylarının yarışacağı seçimde; AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP'nin Kurtulmuş'u desteklemesi bekleniyor.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanı milletvekillerinin gizli oyuyla seçilecek. TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu almak gerekiyor. İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

28'inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığı'yla beraber Başkanlık Divanı da yenilenecek. CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar'ı belirledi. İdare Amiri olarak da Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın isimlerini bildirdi. AK Parti de mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarını sürdürecek.

28'inci yasama yılının ikinci döneminde, TBMM'deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

Meclis Başkanlığı seçiminden sonra infaz paketi görüşülecek

Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçiminin ardından infazla ilgili düzenlemeleri içeren ve 20 bin civarında hükümlünün yararlanacağı kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Teklifin bayramdan önce çıkarılması öngörülüyor.