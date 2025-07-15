TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri anıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

Darbe girişiminde şehit olanlar için Meclis Camii'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra milletvekilleri, Meclis personeli ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi partilerin temsilcileri darbe girişiminde ilk bombanın düştüğü alanda inşa edilen 15 Temmuz Anıtı'na ve Şeref Holü'ne karanfil bıraktı. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan, 'Türkiye Demokrasi Serüveni Sergisi'ni gezdi ve Meclis içerisinde bombalanan alana karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla andık. Aziz milletimizin yazdığı bu destanı unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE -Muhammet BAYRAM/ANKARA,