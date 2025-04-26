TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de 23 Nisan Coşkusu

TBMM, 23 Nisan'da 60 bin çocuğa bilim, spor ve sanatı bir arada sundu.

26.04.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21-25 Nisan'da Meclis'te düzenlenen etkinliklere 60 binden fazla çocuk katıldı.

AA muhabirinin TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliği, çocuklara bilimi, teknolojiyi, sanatı ve sporu deneyimleme fırsatı sunarak 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), HAVELSAN, ROKETSAN, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) işbirliğiyle bu yıl "yapay zeka" temasıyla gerçekleştirilen programlarda, 50'den fazla etkinlik, bilimden sanata, spordan uzay teknolojilerine ve yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede çocuklarla buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Okul Öncesi Çadırı, Görsel Sanatlar, Müzik, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Tasarım ve İnovasyon, Havacılık ve Uzay, Yenilenebilir Enerji, Origami, Geleneksel Çocuk Oyunları gibi çok sayıda başlık altında uygulamalı eğitimler düzenlendi. Ayrıca Bilim Otobüsü ile 35 farklı deney düzeneğiyle çocuklara bilimsel keşif ortamı sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, fiziksel etkinliklerle çocukların enerjisini harekete geçirdi. Okçuluk, yetenek tarama, lazer run atış, floor curling ve masa tenisi gibi uygulamalı etkinliklerle çocuklar, farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

TÜBİTAK; planetaryum, NVIDIA Canvas, Uzay ve SAGE çadırı, Bilgem Evreni, bilim dergileri ve DeneYap etkinlikleri ile çocukları bilimsel keşif yolculuğuna çıkarırken TRT; dijital ve interaktif içerikleriyle öne çıktı. "Bil Bakalım", "TRT Piri Kelime Macerası" ve "Tabii Yapay Zeka Fotoğraf Makinesi" gibi uygulamalar, çocuklara eğlenceli öğrenme deneyimleri sundu.

Ada 7 ve Mini Ada robotları, çocuklarla birebir etkileşim kurarak yapay zekanın eğlenceli yönünü sergiledi. Özellikle küçük yaş gruplarından büyük ilgi gören robotlar, etkinliğin dikkati çeken noktalarından biri oldu.

TUA, uzay temalı içerikleriyle etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı. Hologram sunumları, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve 3D fotoğraf çekim uygulamaları, çocuklara uzay teknolojilerini deneyimleme fırsatı sundu. TUA'nın kurduğu alan, özellikle uzaya ilgi duyan çocukların ilgi odağı haline geldi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünün "Yapay Zeka Enstitüsü", "Gökbilim Okulu", "Yaşamın Şifresi DNA" ve "Afete Hazırlık Okulu" gibi tematik atölyeleri, çocuklara bilimsel düşünmeyi eğlenceli bir yolla kazandırdı.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için özel olarak tasarlanan Kral Şakir temalı eğlence alanı, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları deniz hayvanlarını ekranda 3 boyutlu görmelerini sağlayan dijital akvaryum alanı, hologram sunumları ve labirent parkuru etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Çocukların erken yaşta bilim, teknoloji, spor ve sanata yönelmelerini teşvik eden "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliği, 23 Nisan'ın tarihi önemini, günümüz değerleriyle bir araya getirerek unutulmaz bir bayram atmosferi sundu.

Etkinlik süresince 60 binin üzerinde çocuk ve 1000'den fazla okul grubu, TBMM ön bahçesindeki etkinlik alanlarını ziyaret etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Teknoloji, 23 Nisan, Politika, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
10:00
Papa’ya son veda, Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda, Türkiye'den bir isim de törende
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:38:24. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.