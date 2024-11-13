TBMM'de 4 Yeni Kamu Denetçisi Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de 4 Yeni Kamu Denetçisi Seçildi

TBMM'de yapılan oylama ile 4 yeni kamu denetçisi seçildi. Görev süreleri 4 yıl olacak.

13.11.2024 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda 4 kamu denetçisi seçildi. Buna göre; dört yıl süreyle görev yapacak olan yeni kamu denetçileri Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta oldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık başkanlığında kamu denetçilerini belirlemek üzere toplandı.

Komisyonda yapılan dört tur oylama sonucunda 12 aday arasında kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi.

Kamu denetçiliğine seçilen isimler yemin etti.

Meclis Genel Kurulunda, dün yapılan oylamada eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Kamu Başdenetçisi seçilmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri komisyonun oylama bölümünde yer almadı.

Denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacak.

Kaynak: ANKA

ERTUNÇ ERKAN BALTA, Abdullah Cengiz, İnsan Hakları, Özcan Yıldız, Erkan Balta, Fatma Benli, İnceleme, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 4 Yeni Kamu Denetçisi Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de 4 Yeni Kamu Denetçisi Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.