TBMM\'de Önemli Görüşmeler Başlıyor

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca salı günü TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevine başlayacak.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 29 Kasım Cuma günü tamamlandı. Bütçenin Genel Kurul'da görüşülmesine 9 Aralık Pazartesi günü başlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nun 3 Aralık Salı günkü birleşiminde, daha önce Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca yemin ederek görevine başlayacak.

TBMM'de bu hafta, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, 2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi ve aile hekimliği ile ilgili düzenlemeler de öngören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik

AK Parti tarafından geçen cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de komisyonda görüşülecek. Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenecek yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilmeleri halinde aylıksız izinli sayılması, eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya kamu kurumlarınca yurt dışında görevlendirilen memurlara 3 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmeleri imkanı getiriliyor.

8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriecek ve Kanun'a " Vakıf, kooperatif ve birliklere ilişkin görevler" başlıklı hüküm konulacak. Kurul, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplanacak

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, 3 Aralık Salı günü Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplanacak. Geçen hafta yapılan toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bilgi vermek üzere komisyona davet edileceği belirtilmişti.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ise başkanvekili seçimi yapılacak.

Öte yandan, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.