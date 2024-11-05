TBMM'de Yeter Sayı Sağlanamadı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısının ikinci kez bulunamaması nedeniyle birleşim kapandı. 9. yargı paketi görüşmelerine yarın devam edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda birleşim, saat 21.17'de, toplantı yeter sayısının ikinci kez bulunamaması nedeniyle kapandı. 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerine yarın geçilmesi planlanıyor.

Genel Kurul, yarın 14.00'te toplanacak.