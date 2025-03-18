TBMM Genel Kurulu... CHP'li Başarır'dan Emekli İkramiyesi Tepkisi: "Bu Rakamı Makul Bir Seviyeye Getirin, Bir Saatte Geçirelim"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli ikramiyelerine ilişkin, "17 milyonu 4 bin liraya teslim etmeyeceğiz. Gelin bu rakamı makul bir seviyeye getirin bir saatte geçirelim ama 4 bin liraya hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Başarır, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Ortadoğu'da akan kanın maalesef durmadığını, dün 400'ün üzerinde Filistinlinin öldüğünü anlatan Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde yaptığı telefon görüşmesini anımsattı ve "Ne Beyaz Saray ne de Saray'ın sözcüleri bir açıklama yapmadılar. Ne görüştüler ben merak ediyorum. İnsanlar orada ölmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in, Suriye topraklarını işgal ettiğini, Yemen'in bombalandığını, Gazze'nin ramazanda saldırıya uğradığını anlatan Başarır, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı burada farklı konuşup telefonda farklı konuştuğu sürece; burada farklı mesaj verip dünyada farklı mesaj verirse bu olmaz. Biz ne konuştuğunu merak ediyoruz. Filistin ile ilgili tek bir cümle konuşuldu mu, merak ediyoruz. Bu Trump değil mi 'İnsanlar Gazze'ye geri dönmesin, dönerse ölürler' diyen. Ama maalesef ki günlük siyaset yapan bir iktidar ve bir Cumhurbaşkanı var."

" Türkiye'de ekonomi mizah gibi yönetiliyor"

Başarır, bugün emekli ikramiyelerinin de yükseltilmesini öngören kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Meclisin bu 4 bin lirayı uzun uzun tartışıp 6 bin lira yapma iradesi yok mu? Biz Saray'dan gelen bu sadaka gibi rakama mahkum muyuz? Bayrama sayılı günler kalmış, 'Bu yasa gelmiş, geçirmek zorundayız' deniliyor. 'İki günde bu yasa geçmezse emekliler para alamayacak' diyeceksiniz. Emekliye verdiğiniz para ile 6 kilo kıyma alınmıyor. Utanç verici bir rakamı konuşacağız ama biz 4 bin liraya teslim olmayacağız. 17 milyonu 4 bin liraya teslim etmeyeceğiz. Gelin bu rakamı makul bir seviyeye getirin, bir saatte geçirelim ama 4 bin liraya hayır.

Türkiye'de ekonomi mizah gibi yönetiliyor. İki aylık bütçe açığımız 450 milyar. Yani Cumhuriyet tarihinden bu yana görülmemiş bir durum. 12 ayın sonunda yüzde 20'nin üzerinde bir bütçe açığı olacak. Maliye Bakanı çözümü bulmuş, ek vergiler getiriyor. Ama ilginç bir vergi daha var medyum, falcı vergisi. Burada büyücülerden, falcılardan, muska yazanlardan alacaksınız. Kadın haklarında Zahide Yetiş'i getirdiniz, herhalde bunda da yaşasaydı medyum Memiş'i getirirdiniz."