TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri Başladı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 20 Aralık tarihine kadar devam edecek bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasıyla başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılacak bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gelecek-Saadet grubu adına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katılıyor.

TBMM Genel Kurulu'na ilk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli geldi. Ardından, Mahmut Arıkan, Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel Genel Kurul Salonu'na girdi. Devlet Bahçeli, Mahmut Arıkan, Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ve AK Partililer ile tokalaştı. Özgür Özel tüm partilerin genel başkan ve grup başkanvekilleriyle selamlaştı.

Öte yandan, CHP'nin "gölge bakanları" TBMM Genel Kurulu'nu ziyaretçi locasından izliyor. CHP Genel Başkanı Özel'in, kabine üyelerine karşılık "gölge bakanların" TBMM Genel Kurulu'nu izlemesini istediği öğrenildi.

"Demokratik bir Suriye'nin inşaası için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, bugün Isparta'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olanlara başsağlığı diledi. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Suriye'de uzun yıllardır halkına karşı diktatörce bir yönetimin sonunda büyük katliamlarla zulüm çekmiş Suriye halkının bir şekilde mücadele vererek Suriye topraklarını özgürleştirmesi ve Suriye halkının da ülkesini yeni bir sürece doğru götürdüğü tarihi bir dönüm noktasına tanık olduk. Hemen burnumuzun dibinde olan bu gelişmeleri Türkiye olarak dikkatle, hiçbir şekilde birtakım hissiyatlara kapılmadan, milli menfaatlerimizin getirdiği perspektiften değerlendirip Suriye'nin bundan sonraki süreçte geçmiş bütün acıları geride bırakarak özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşaası için Türkiye olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz.

"Suriye'de oluşacak yeni yönetimle her türlü iş birliğini gerçekleştirecektir"

Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin en önemli önceliklerindendir. Artık bu bölgede daha fazla dağılmanın değil iş birliğinin esas alınması gereken bir sürece girdiğimiz aşikardır. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün korunması hem Suriye halkının geleceği bakımından hem de Türkiye'nin milli menfaatleri bakımından önemlidir. Demokratik bir Suriye'nin inşaası da herhalde önemli önceliklerden bir diğeri olacaktır. Türkiye de demokratik rehberlik konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Bir diğer önceliğimiz ise terörden ve terör örgütlerinden temizlenmiş bir Suriye'dir. Huzur ve barış ortamının sağlanması için özel bir dikkatle hareket eden muhalif grupların bundan sonra da 'nasılsa yönetimi değiştirdik' diyerek birtakım dengesiz ve huzuru bozacak uygulamalardan kaçınmalarını tavsiye ederiz.

Ülkemizde uzun yıllardır misafir ettiğimiz göçmenlerin, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak sürecin hızlandırılmasıdır. Bu çerçevede Türkiye, Suriye'de oluşacak yeni yönetimle her türlü iş birliğini gerçekleştirecektir. Temennimiz, bundan sonraki süreçte Suriye'nin daha fazla acılar yaşamaması ve bütünleşik bir Suriye olarak inşa edilmesidir."

Kurtulmuş'un ardından bütçe üzerindeki görüşmeler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunuş konuşmasıyla devam ediyor.

Daha sonra AK Parti grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP grubu adına Genel Başkan Özgür Özel, DEM Parti grubu adına Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, İYİ Parti grubu adına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Gelecek-Saadet Grubu adına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşma yapacak. Konuşmalar gruplar adına toplam 70 dakika olacak.