TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. Genel Kurul'un çalışmalarına 24 Haziran Salı günü devam etmesi kararlaştırıldı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, bugünkü birleşimi açmak üzere Genel Kurul Salonu'na geldi. Bingöl, Başkanlık Divanı oluşmadığı için çalışmalara 24 Haziran Salı günü devam edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gece Cumhurbaşkanı'na TSK'da rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisinin verilmesinin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş, görüşmeler saat 23.00 sıralarında tamamlanmıştı.