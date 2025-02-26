TBMM ve Bakanlar Toplantıları

Güncel

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yi kabul edecek.

(TBMM/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

Çevre Komisyonunda İklim Kanunu Teklifi ele alınacak.

Yeni Yol ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/11.00/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Bilişim Vadisi'nde Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Programı'na katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Türkiye- Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Helsinki)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru kapsamında 17. Yıllık İnter Global Cargo Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Tahran)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Büyük Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü ve son hafta maçlarına devam edilecek. C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, A Grubu'nda MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

(Çorum/15.00/Ankara/İstanbul/Trabzon/20.30)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Beretta Famila, Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasından ertelenen Galatasaray Daikin- Türk Hava Yolları müsabakası oynanacak.

(İstanbul/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında, Adasokağı- Üsküdar Belediyespor maçı oynanacak.

(Adana/16.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında, Spor Toto-Beykoz Belediyespor müsabakası yapılacak.

(Ankara/17.00)

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