TBMM Yangın Güvenliğini Artırıyor

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6 Nisan 1920

1- TBMM, algılama ve uyarı sistemleriyle yangından korunuyor

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ:

"TBMM yerleşkesindeki binalar ile ek hizmet binalarının tamamında yangın algılama sistemleri bulunmaktadır. Bakımları periyodik olarak yapılan yangın sensörleri ve duman dedektörleri aktif durumda olup, 7/24 esasıyla çalışan yangın söndürme ekibi merkezinden takip edilmektedir"

"Milletvekili ve personel odaları ile koridor ve bodrum katlarda yangın algılama sistemine bağlı olarak otomatik sulu yağmurlama söndürme sistemi bulunmaktadır"

"Kullanıcı bulunmayan oda tipine sahip bütün sistem odaları ile kritik arşiv depolarında 'FM200 gazlı söndürme sistemi' bulunmaktadır"

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- e-Devlet'ten memnuniyet oranı 2024'te yüzde 95,81'e yükseldi

Bu oran, 2020'den bu yana yapılan anketlerde en yüksek memnuniyet oranı olarak kayıtlara geçti

Erişime açıldığı 18 Aralık 2008'den Şubat 2025'e kadar e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 21,9 milyara yaklaştı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey, jandarmanın havadaki "gözü" olacak

Yerli ve milli imkanlarla üretilen genel maksat helikopteri Gökbey, en zorlu görevlerde jandarmanın gücüne güç katacak

Jandarma Pilot Yarbay Sermet Sağlamsaatçi: "Gökbey helikopteri, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıklarda maksimum kalkış ağırlığı ile görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sivil olarak 12 personel, askeri olarak teçhizatlı 10 askeri personeli taşıyabilecek kapasitededir"

Jandarma Pilot Binbaşı Ünal İnanlı: "Gökbey helikopterinin tercih edilmesi sebebi sadece yerli ve milli olması değil, ihtiyaçlarımızı en az yabancı rakipleri kadar karşılayabiliyor olması"

(Yusuf Soykan Bal-Semih Erdoğdu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Reklam Kurulu 2024'te "karanlık ticari tasarımlar"a odaklandı

Kurul, "karanlık ticari tasarımlar", indirimli satışlar, reklamı yasak olan hizmetler gibi şikayet konularının ağırlıklı olduğu "diğer mal ve hizmetler" sektörüne 92,4 milyon lira idari para cezası uyguladı

Bu dönemde 87 güzellik salonları reklamını inceleyen Kurul, bunların da dahil olduğu sağlık alanındaki 423 dosyayı değerlendirdi

(Mert Davut/Ankara)

5- BM Raportörü Satterthwaite, Trump'ın UCM'ye yaptırımlarını "adalete doğrudan saldırı" olarak nitelendirdi:

"En ağır uluslararası suçları soruşturmakla görevli bir kurumu ve üst düzey yetkililerini yaptırım hedefi haline getirmek, hukukun üstünlüğüne ve cezasızlıkla mücadeleye doğrudan saldırıdır"

"Trump yönetiminin tüm Mahkemeye ölümcül bir darbe vurmasından endişeleniyorum"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

6- ABD'deki kuş gribi krizi Türk yumurtasına talebi artırdı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon:

"Geçen yıl deneme alımları yapan ABD ile haziran ayına kadar çıkışı yapılacak 15 bin ton civarı yumurta talep ön anlaşması yapıldı"

"ABD, çok süreceğini tahmin etmediğimiz kuş gribi salgını geçene kadar ihtiyacını güvenli ve tedarik gücü yüksek olan Türkiye'den sağlayacak"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

7- Bayırbucak Türkmenleri, Esed rejiminin yıktığı mezarlığı eski haline kavuşturmak için çalışıyor

Türkiye'den 14 yıl sonra Yamadı köyüne dönen Halit Sakallı:

"Burada 570 şehidimizin mezarı bulunuyor. Kanını ve canını vererek bu köyleri emanet bıraktılar. İlk geldiğimizde temizlemeye başladık"

(Muhammed Karabacak-Eşref Musa/Bayırbucak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Silikon Vadisi'ndeki Suriyeli mühendisler, ülkelerinin kalkınmasında gençlerin oynayacağı rolden umutlu

Google'da yapay zeka alanında çalışan Mahmoud Alnahlawi: "Suriye halkı ile dünyadaki uzmanlar arasında teknoloji alanında köprü kurmak için konferanslarımıza devam edeceğiz. İnşallah Suriye'ye güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Suriye'de büyük kalkınma fırsatları olduğu düşünüyorum"

Suriye asıllı Bassel Ojjeh: "Suriye'deki bilişimciler çok çalışkanlar, eğer onlara fırsat verilirse ilerlerler. Uzun vadede ülkenin bu durumu, kimsenin yapamadığı şeyler için bir fırsata dönüşebilir. Başkalarını taklit etmeden, birbirimize yardım ederek sıçramayı başarabiliriz"

(Ethem Emre Özcan-Ahmet Karaahmet/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Uzaktan kumandalı zırhlı iş makineleri Türkiye'yi öncülüğe taşıyor

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday:

"Kullanıcılara, farklı türlerde 280'in üzerinde zırhlı ve uzaktan kumandalı iş makinesi teslim ettik. Bu araçların toplam çalışma süresi ise 400 bin saate ulaşmış durumda"

"Tahmin ediyoruz ki bu bizi uzaktan kumandalı sistemlerde en çok saha tecrübesine sahip ülke ve firmamızı da en çok saha tecrübesi olan firma haline getiriyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Avrupa'ya ihracat resesyon endişelerine rağmen hız kesmedi

Bölge ülkelerine yapılan ihracatın 2,6 milyar dolarlık kısmı otomotiv endüstrisi, 1,4 milyar dolarlık bölümü kimyevi maddeler ve mamuller, 1,1 milyar dolarlık kısmı da hazır giyim ile konfeksiyon sektöründen gerçekleştirildi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Türkiye'nin bilimsel ayak izi "Antarktika Bilim diplomasisi"

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Güney Kore, Brezilya ve Ekvador'un üslerini ziyaret etti

Türkiye ile Ekvador arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde Pedro Vicente Maldonado Üssü'nde tören düzenlendi

Türkiye ve Malezya arasında kutup bölgelerinde bilimsel ve lojistik işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalandı

(Şebnem Coşkun/Antarktika)

12- Uluslararası lüks perakende ve lojistik markaları 2024'te Türkiye'yi seçti

Cushman & Wakefield I TR International'ın raporuna göre, 2024'te Champion'dan Rimowa'ya kadar dünyaca ünlü lüks moda markaları, Türkiye pazarına ilk kez girerken uluslararası lojistik şirketlerinin arasında yer alan BLG Logistics, Felix Schoeller ve WEG S.A, yeni yatırımlar planladıklarını açıkladı

Geçen yıl sonu itibarıyla İstanbul'da ofis arzı 7,16 milyon metrekareye ulaştı, doluluk oranı yüzde 89,51 olarak gerçekleşti

İnşaat halindeki projelerin tamamlanmasıyla yıl sonu itibarıyla toplam AVM sayısının 468'e yükselmesi bekleniyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

13- Teknoloji şirketlerinin İsrail ile çalışması yapay zeka etiği sorununu yeniden gündeme getirdi

Google, geçen hafta yapay zekaya ilişkin etik kurallarını güncelleyerek, yapay zekanın silah veya gözetleme amaçlı kullanılmasına dair taahhütlerini kaldırdı

Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından İsrail ordusuyla çalışmaya başladı

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

14- Dev rüzgar türbinleri, zorlu yolculuk ve kurulum sonrası elektrik üretimine başlıyor

Özel tır ve çekicilerle taşınan yaklaşık 600 tonluk türbinler, 750 tonluk vinç yardımıyla milimetrik hesaplarla kurulumu yapılarak rüzgar enerjisini elektriğe çeviriyor

Kayseri'de RES kurulumu yapan yüklenici firmanın saha müdürü Muhammed Öztürk:

"Bu gerçekten devasa bir iş. Sadece iki kule arasındaki kullandığımız 160 cıvatanın her biri 25-30 kilo geliyor. Bunların hepsi insan gücüyle kaldırılıp özel ekipmanlarla sıkılıyor. Bunlar gerçekten çok zahmetli işler"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şaylan: "Down sendromluların yüzde 50'sinde doğuştan kalp hastalığı olabiliyor. Hastaya 2 aşamalı ameliyat planladık. İlk ameliyatta kalpteki delikleri kapattık. Akabinde delik kapaktaki yetersizliğin giderildiği bir ameliyat yapıldı"

Yusuf Talha Taşkın'ın annesi Esma Taşkın: "Önceden çok koşamıyordu. Oturduğu yerde efor sarf etmediği halde terliyordu. Yerinden hiç kalmak istemiyordu, hareketi kısıtlıydı. Eskiye göre çok daha iyi. Şu anda normal okulumuza başladık. Sağlığına kavuştuğu için mutluyum"

(Hikmet Faruk Başer) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Yeşilbaş ördekler Çoruh Nehri'ni mesken tuttu

Çoruh Nehri'nin Bayburt kent merkezinden geçen bölümünde ilk kez 2014'te gözlemlenen yeşilbaş ördeklerin sayısı her geçen gün artıyor

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı:

"Türkiye'deki kuş çeşitliliğinin yarısı Çoruh Nehri havzasında bulunuyor"

(Beşir Kelleci/Bayburt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Anadolu Ajansının (AA) NBA All- Star'la ilgili hazırladığı dosya haberlerde organizasyona ilişkin veriler ele alındı:

DOSYA HABER - Alperen Şengün'ün sahne alacağı NBA All-Star'da basketbol şöleni yaşanacak (Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

DOSYA HABER - NBA All-Star oyuncuları yeni rekorlara imza attı (Fatih Erel/İstanbul)

18- Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Beşiktaş'a Tüpraş Stadı'nda rakip olacak

Beşiktaş ile Trabzonspor, 141. kez karşı karşıya gelecek

Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde "Kara kartal"a rakip olacak

İki ekip arasında tüm kulvarlarda oynanan 140 müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini Trabzonspor kazandı

Süper Lig'de yapılan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38, bordo-mavili ekibin 37 galibiyeti bulunuyor

İstanbul'daki resmi ve özel maçlarda iki takım 69 kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 34, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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