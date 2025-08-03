TCG ORUÇREİS Modernleşti - Son Dakika
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TCG ORUÇREİS Modernleşti

03.08.2025 11:18
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TCG ORUÇREİS fırkateyni, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile modernize edildi ve güçlendirildi.

?Savaş yönetim sistemiyle kapsamlı bir modernizasyondan geçen TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında yerini aldı.

HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri ile yürüttüğü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) Programı kapsamında geliştirilen BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemiyle (BSYS) önemli bir başarıya imza atıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÇREİS'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı. Entegrasyonu yapılan sistemler arasında ATMACA ve Harpoon gemisavar seyir füzeleri, Mk41 VLS dikey atım füzesi, ESSM hava savunma füzesi, 127 milimetre deniz topu, 25 milimetre stabilize deniz topu, Phalanx CIWS otomatik top sistemi, AKREP Atış Kontrol Radarı ile vericiler, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri dağıtım sistemi, milli dost düşman tanıma (IFF) sistemi gibi sistemler yer alıyor.

HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ADVENT SYS ile geliştirilen ortak angajman, harekat, eğitim gibi ağ destekli yetenekler TCG ORUÇREİS'e aktarıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı.

ADVENT SYS ile kazandırılan diğer yetenekler arasında tam bütünleşik taktik data link, Kural Tabanlı Karar Destek Sistemi, harekatı ve gemi görevlerini aksatmadan eğitim yapabilme, seyir ve harekat desteği, helikopter ve uçak taktik kontrolü de bulunuyor.

700'den fazla uygulama, 30'dan fazla alt sistem entegre edildi

En modern donanım ve yazılım teknolojilerinin kullanıldığı, dağıtık mimaride, yedekli, hataya dayanıklı, genişleyebilir, modüler ve yüksek erişilebilirliğe sahip ADVENT SYS ile BARBAROS sınıfı fırkateynlerin kabiliyetleri artırıldı.

BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından 6 milyon satırdan fazla kaynak kod yazıldı, 700'den fazla uygulama entegre edildi.

Tam yedekli ağ yapısı, 4K çözünürlüklü görüntü işleme, kaydetme/oynatma ve radar/TV video sayısallaştırma, Savaş Harekat Merkezi ve Taktik Harekat Merkezinin ergonomik tasarımı, BARBAROS Savaş Yönetim Sistemi güç altyapısının kurulması ve Savaş Harekat Merkezi soğutma altyapısının yenilenmesi gibi imkanlar da HAVELSAN tarafından sağlandı.

Gölcük, Yalova, Bandırma ve Saros körfezlerinde 2024 yılında gerçekleştirilen ilk çalıştırmaya hazırlık testleri, sistem entegrasyon testleri, liman kabul testi ve deniz kabul testi faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

Türk Donanmasının asıl vurucu gücü olan fırkateynlerde, ilk kez ADVENT SYS ile 30'dan fazla alt sistemin entegrasyonu yapıldı.

Gerçekleştirilen atışlar neticesinde kara, su üstü ve hava hedeflerine tam isabet sağlandı.

2025 yılı Denizkurdu-1 (Ocak 2025) ve Denizkurdu-2 (Mayıs 2025) Tatbikatlarında görev alan TCG ORUÇREİS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında göreve başladı.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan, Politika, Savunma, Güncel, Advent, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG ORUÇREİS Modernleşti - Son Dakika

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