TDV'den Senegal'e Kur'an Yardımı - Son Dakika
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TDV'den Senegal'e Kur'an Yardımı

TDV\'den Senegal\'e Kur\'an Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Hediyem Kur'an Olsun' projesiyle Senegal'de Kur'an-ı Kerim yardımı yaptı.

14.11.2024 23:16
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Senegal'de Kur'an-ı Kerim yardımında bulundu.

Başkent Dakar'da bulunan Dakar İslam Enstitüsü'nde projeye ilişkin düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Din İşleri ve Arapça Eğitimi Mezunları Entegrasyon Başkanı Djim Drame, Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu ve Senegalli yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Sağman, Türkiye-Senegal ilişkilerinin her alanda mükemmel seyrettiğini belirterek, özellikle sosyal işler konusundaki iş birliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Sağman, TDV'nin Türkiye'nin en önemli vakıflarından biri olduğunun altını çizerek, birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine çeşitli vesilelerle yardımlarda bulunduğunu belirtti.

TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında da birçok ülkeye Kur'an-ı Kerim ve dini eser gönderdiğini ifade eden Büyükelçi Sağman, bu eserlerin Senegal'e ulaşmasında da mutluluk duyduğunu kaydetti.

Dakar Büyükelçiliği Din Hizmetleri ve Sosyal İşler Müşaviri Uslu da TDV'nin yurt içi ve dışından yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim talebiyle karşılaştığını anımsattı.

Uslu, bu talep sonucu başlayan proje kapsamında 91 ülkede 42 dil ve lehçede 2 milyondan fazla Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını vurguladı.

Proje kapsamında 250'si Fransızca mealli olmak üzere 1140 Kur'an-ı Kerim ve 150 adet elif-ba'nın yanı sıra, kurumların kütüphanelerine verilmek üzere farklı konularda kaleme alınmış 100 farklı eser, Senegal'deki medreselerin bağlı olduğu federasyon yetkililerine teslim edildi.

Büyükelçi Sağman, törenin ardından Şefkat Yolu Derneğini ziyaret etti ve yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV'den Senegal'e Kur'an Yardımı - Son Dakika

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