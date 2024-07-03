TDV KAGEM Ortaokul Yaz Okulu Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV KAGEM Ortaokul Yaz Okulu Programı Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen ortaokul yaz okulu programı başladı. 1-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan yaz okulunda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, din ve hayat dersleri verilecek. Ayrıca çeşitli alanlarda söyleşiler, atölye çalışmaları, ödüllü yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek. Program, sertifika töreni ve kapanış töreniyle sona erecek.

03.07.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik bu yıl 11'incisi düzenlenen yaz okulu programı başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 1-12 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün devam edecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim, din ve hayat dersleri verilecek.

Öğrenciler, ayrıca bilimden sanata, iletişimden değerler eğitimine, psikolojiden doğaya, müzikten sağlığa, sinemadan spora kadar çeşitli alanlarda söyleşiler, atölye çalışmaları, ödüllü yarışmalar ve etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaz okulunun her yıl gerçekleştirildiğini anımsattı.

Turan, "Bu yıl 11'incisi düzenlenen yaz okulumuz 1 Temmuz itibarıyla Ankara'da başladı. Yaz okulu kapsamında öğrenciler için dolu dolu bir program içeriği hazırlandı. 100'e yakın ortaokul ve lise öğrencimiz, eğitmenlerimizin gözetiminde hazırlanan eğitim ve etkinliklerden istifade edecek. Eğitimler ve sosyal faaliyetlerle çocuklarımız hem öğrenecek hem de eğlenecek." ifadelerini kullandı.

İki hafta sürecek eğitim programı, sertifika töreni ve kapanış töreninin ardından sona erecek.

Lise öğrencilerinin faydalanacağı TDV KAGEM Lise Yaz Okulu Programı ise 22 Temmuz Pazartesi başlayacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV KAGEM Ortaokul Yaz Okulu Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: TDV KAGEM Ortaokul Yaz Okulu Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement