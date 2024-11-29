TDV, Lüks Otel İddialarını Yalanladı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde program düzenlendiği iddialarını yalanladı.

TDV'den yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" programının lüks bir otelde düzenlendiği ve etkinlik giderlerinin TDV'nin topladığı bağış ve zekat paralarıyla karşılandığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

"Bu iddialar kesinlikle yalandır. Programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, TDV tarafından insani yardım projelerinin "en şeffaf şekilde" yürütüldüğü ve bağışçı güvenliğinin öncelikli olarak görüldüğü kaydedildi.

Gazze ve diğer kriz bölgelerinde mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarla çalışmaların sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı yazılı basın ve sosyal medya hesapları hakkında elbette hukuki yollara başvurulacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.