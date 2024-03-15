TDV, Pakistan'ın Talagang kentinde iftar programı düzenledi - Son Dakika
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TDV, Pakistan'ın Talagang kentinde iftar programı düzenledi

TDV, Pakistan\'ın Talagang kentinde iftar programı düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang kentinde yerel kurumların da işbirliğiyle Sakhar Camisi'nin avlusunda 1000 kişilik iftar programı düzenledi. Akşam ezanının okunmasıyla Pakistanlılar, oruçlarını açtı. Programa, Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan'da yardımları organize etmesi için görevlendirilen ekip de katıldı.

15.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang kentinde iftar verdi.

TDV, yerel kurumların da işbirliğiyle kentteki Sakhar Camisi'nin avlusunda 1000 kişilik iftar programı organize etti.

Akşam ezanının okunmasıyla Pakistanlılar, oruçlarını açtı.

Programa, Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan'da yardımları organize etmesi için görevlendirilen ekip de katıldı.

Kaynak: AA

Pakistan, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Pakistan'ın Talagang kentinde iftar programı düzenledi - Son Dakika

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