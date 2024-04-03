TDV, Sierra Leone\'de muhtaçlara yardım kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de muhtaçlara temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 500 yardım kolisi dağıttı.
TDV'nin Sierra Leone ekibi, pirinç, şeker, sıvı yağ ve tuz gibi gıda ürünleri bulunan paketleri ülkenin Bombali ve Kono bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.
TDV ekibinin lideri Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımları teslim etmek için burada bulunduklarını söyledi.
Türk hayırseverlerin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Eniç, ramazan vesilesiyle Sierra Leone'de 500 gıda kolisini muhtaçlara dağıttıklarını ifade etti.
Eniç, bu mübarek ayda insanların yüzünü güldürmenin önemli olduğunu dile getirerek, gönderilen yardımlardan dolayı Türk halkına teşekkür etti.
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