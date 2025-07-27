Tebbun ve Boulos Görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ABD Başkanlık Arap ve Orta Doğu İşleri Danışmanı Massad Boulos'u kabul etti.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Boulos'la başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Ammar Abba ve Cezayir'in Washington Büyükelçisi Sabri Bukadum'un da bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntıya yer verilmezken, Boulos'un görüşme öncesinde Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile de görüştüğü aktarıldı.
Boulos, Cezayir öncesinde Kuzey Afrika turu kapsamında Tunus ve Libya'yı ziyaret etmişti.
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