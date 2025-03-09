TED Ankara Koleji Ücret Protestosu

(ANKARA) - Bir grup veli, TED Ankara Koleji'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği ücretleri protesto etti.

Velilerden oluşan bir grup, gelecek eğitim öğretim yılı için belirlenen ücretleri protesto etmek amacıyla TED Ankara Koleji'nin İncek'teki kampüsü önünde bir araya geldi. Alkışlarla gelecek yıl için belirlenen ücretleri protesto eden velilerden bazıları ağzını bantladı.

Veliler, ücretlerdeki artışın yüksek olduğunu ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda aileleri zor durumda bırakacağını dile getirdi.

Bir veli, "ücretlerin her yıl belli oranda artırılması lazım bunun farkındayız ama 2,5-3 kat, bazı ara sınıflarda 3,5 kat oranda artırıldı" diye yakındı. Çocuklarını iyi bir eğitim almaları için okula gönderdiklerini ancak özel dersler, dershaneler ile desteklemek durumunda kaldıklarını anlatan veli, yaşadıkları sorunları anlattı.

Bir başka veli de şunları söyledi:

"Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 55 zam oranı açıkladı özel okullar için ama baktığınız zaman memur yüzde 15 zam aldı, emekli yüzde 15 zam aldı, özel sektör çalışanları yüzde 10-15'lerde zam aldı. Artık orta kesim özel okula çocuklarını göndermekte zorlanıyor. Pek çok veli çocuklarını özel okuldan almak durumda. 5-6 sene çocuğunuz bu okula devam ediyor ama 5-6 sene sonra çocuğunuzu alıp başka bir okula göndermek zorunda kalacaksınız. Bu çocukların içinde bulunduğu duygu durumunu düşünebiliyor musunuz? Oğlumu buradan mezun ettim, kızım da şimdi bu okulda okuyor. Oğluma zamanında 2 bin dolar gibi bir ücret ödüyorduk. Geçen sene 5 bin dolar ödedim. Bu sene de 15 bin dolar ödeyeceğim. Böyle zamlar geldi okul ücretlerine. Buna dikkat çekmek istiyoruz."