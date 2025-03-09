TED Ankara Koleji Ücret Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TED Ankara Koleji Ücret Protestosu

Veliler, TED Ankara Koleji'nin yüksek ücret artışını protesto etti ve ekonomik zorlukları vurguladı.

09.03.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Bir grup veli, TED Ankara Koleji'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlediği ücretleri protesto etti.

Velilerden oluşan bir grup, gelecek eğitim öğretim yılı için belirlenen ücretleri protesto etmek amacıyla TED Ankara Koleji'nin İncek'teki kampüsü önünde bir araya geldi. Alkışlarla gelecek yıl için belirlenen ücretleri protesto eden velilerden bazıları ağzını bantladı.

Veliler, ücretlerdeki artışın yüksek olduğunu ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda aileleri zor durumda bırakacağını dile getirdi.

Bir veli, "ücretlerin her yıl belli oranda artırılması lazım bunun farkındayız ama 2,5-3 kat, bazı ara sınıflarda 3,5 kat oranda artırıldı" diye yakındı.  Çocuklarını iyi bir eğitim almaları için okula gönderdiklerini ancak özel dersler, dershaneler ile desteklemek durumunda kaldıklarını anlatan veli, yaşadıkları sorunları anlattı.

Bir başka veli de şunları söyledi:

"Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 55 zam oranı açıkladı özel okullar için ama baktığınız zaman memur yüzde 15 zam aldı, emekli yüzde 15 zam aldı, özel sektör çalışanları yüzde 10-15'lerde zam aldı. Artık orta kesim özel okula çocuklarını göndermekte zorlanıyor. Pek çok veli çocuklarını özel okuldan almak durumda. 5-6 sene çocuğunuz bu okula devam ediyor ama 5-6 sene sonra çocuğunuzu alıp başka bir okula göndermek zorunda kalacaksınız. Bu çocukların içinde bulunduğu duygu durumunu düşünebiliyor musunuz? Oğlumu buradan mezun ettim, kızım da şimdi bu okulda okuyor. Oğluma zamanında 2 bin dolar gibi bir ücret ödüyorduk. Geçen sene 5 bin dolar ödedim. Bu sene de 15 bin dolar ödeyeceğim. Böyle zamlar geldi okul ücretlerine. Buna dikkat çekmek istiyoruz."

TED Ankara Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileri için KDV dahil 530 bin, ortaokul ve lise 1. sınıf öğrencileri için KDV dahil 540 bin TL olarak belirledi. Ara sınıf ücretleri ise sınıflar yükseldikçe belirli miktarlarda düşüyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel TED Ankara Koleji Ücret Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu

23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
09:12 Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:16 Arjantin’de sel felaketi: 13 ölü Arjantin'de sel felaketi: 13 ölü
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:44 Diyarbakır’da kayıp olarak aranıyordu Batman’da ölü bulundu Diyarbakır'da kayıp olarak aranıyordu; Batman'da ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 01:57:47. #7.12#
SON DAKİKA: TED Ankara Koleji Ücret Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.