Tefenni'de Tabancayla Yaralama Olayında Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çaylı köyüne yakınının oğlunun sevdiği kızı kaçırmasından dolayı tarafları barıştırmaya gittiği iddia edilen Osman Y. (45) ile kız babası E.E. (43) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.E. tabancayla Osman Y'ye ateş etti. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.E, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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