Teğmenler YDK Toplantısı 2025'te

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.