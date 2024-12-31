Tehdit ve Gasptan Davalık

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçundan 5 Mart'ta tutuklanan E.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Sinanpaşa Mahallesi'nde sanık E.S'nin yanına gittiği müşteki B.T'den akrabasını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.

B.T'nin telefonunu vermek istememesi üzerine sanık E.S. ile aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S'nin B.T'yi bıçakla tehdit ettiği ve cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.