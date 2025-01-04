Tehlikeli Paten Oyunu

Güncel

Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta patenli gençler, kendi canlarını ve trafiği tehlikeye atarak bir aracın arkasına tutunup yolculuk yaptı.

Olay, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 4-5 genç bulvarda paten yardımıyla ilerledi. Bir müddet bir aracın arkasına tutunan gençler yoluna bu şekilde devam etti. Akan trafikte hızla ilerleyen aracın arkasından tutunan gençler, hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye düşürdü. Patenli gençlerin tehlikeli oyunu hem araç kamerasına hem de cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gençlerin rahat tavırları ve riskli davranışları dikkat çekerken, bir müddet sonra gözden kayboldular.