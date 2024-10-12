Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı

Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı

Ankara'da onarımda olan üst geçidi, yasak olmasına rağmen vatandaşlar tehlikeli şekilde kullanıyor.

12.10.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte, onarım çalışmaları nedeniyle kapatılan bir üst geçidi yayalar tarafından tehlikeli bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince 2 gün önce bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı.

Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

Ancak üst geçidin bulunduğu yolun ortasında yer alan demir çitlerin yolun karşısına geçişi engellemesi nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak ahşap plakaların ve moloz yığınları arasından geçmeye çalıştı.

Öğrencilerin güvenlik önlemlerini ihlal ederek levhaların arasından geçmeye çalıştığı ve tehlikeli atlayışlar yaptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların ahşap plaka engelini aşarak üst geçidi kullanmaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de başlatılan çalışmalar izin çerçevesinde 23.00 - 04.00 saatleri arasında yapılıyor ve 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında üst geçidin yürüyüş platformları ve merdiven basamaklarında taşıyıcı özelliğini yitirmiş ve paslanmış mevcut sacların değişimi yapılacak, kumlama ve yalıtım işlemleri sonrası, kırılmış ve kullanım ömrünü tamamlamış andezit, kauçuk gibi kaplamalar yenilenecek.

Çelik konstrüksiyonda ise kumlama ve boyama işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir
12:39 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
12:10 Son seçim anketinde CHP’den AK Parti’ye görülmemiş fark Son seçim anketinde CHP'den AK Parti'ye görülmemiş fark
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
16:01 Jorge Jesus’un, ’’Bu çocuktan çok para kazanacaksınız’’ dediği futbolcu Premier Lig’e gidiyor Jorge Jesus'un, ''Bu çocuktan çok para kazanacaksınız'' dediği futbolcu Premier Lig'e gidiyor
15:55 Cristiano Ronaldo’nun attığı mesajlar ifşa oldu Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:30 İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 13:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tehlikeli Üst Geçit Kullanımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.