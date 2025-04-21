Tek Tekerli Motosiklet Riske Soktu

SARIYER, TEM Otoyolu'nda plakasız motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, trafikte tehlike saçtı. Sürücünün arkasında bir kişinin daha bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Plakası olmayan motosikletin sürücüsü, yoğun trafikte tek teker üzerinde uzun süre ilerledi. Motosikletin arkasında bir kişinin daha olduğu görüldü.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin tek teker üzerinde hızla ilerlediği anlar yer alıyor.