Tekel Bayisinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada büfe işletmecisi silah çekerken, karşı taraf da bıçakla karşılık verdi. Olayda işletmeci ile karşı taraftan 1 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.