Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

Emin çetiner:

covidden ölüyorlar diyenlere gülmekten kendimi alamıyorum covid aşısı olmayınca kalp krizinden ölmeyeceklermiydi insanlar her gün sayısız insan ölüyor sayısız insan doguyor nasıl beyin var sizde ya hayret bi şey türkiyenin yarısından çogu aşı oldu o zaman yarısından çogu ölecek öylemi hem kaç sene oldu aşı olalı etkisimi kalırmış etkisi kalsa grip aşısı niye her sene olunuyor