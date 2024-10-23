Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti

Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

23.10.2024 13:59
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Temel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Ataşehir Refiye Soyak Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DİZİ SETİNE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçiren oyuncu hayatını kaybetti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği bilinen oyuncunun kalbine stent takılmıştı. Temel'in ölüm haberini menajeri Meriç Esener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Esener paylaşımında, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. 56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel'in cenazesi Ataşehir'deki Refiye Soyak Camiinde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Tekin Temel Hayatını Kaybetti

TEKİN TEMEL KİMDİR ?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk, İntikam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Serhat gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sevgi Kılıç:
    Covid aşıları bizi mahvetti Hergün yüzlerce insan kalp krizinden ölüyor çok yazık Allah rahmet eylesin 79 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Sabahtan beri bu 4.Kalp krizinden ölen insan haberi...Bu corana aşısı teorisi doğrumu yoksa...? 53 2 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah!.. Bu işlerin sonu biontec’e çıkacak gibi duruyor. :( 26 2 Yanıtla
  • Aysu Işık:
    Çok şükür akıllılık edip aşı olmaya direndim. Aileme de oldurmadım. Covid bu vakaları ne kadar tetiklediyse biontech kat ve kat tetikledi. Kalp krizi beyin kanaması erken yaşta kanser, kiminle konuşsam biontech yaptırmış. Ki doktorları da aynı soruyu sormuş. Daha neler göreceğiz. 23 1 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    kimse emekliliğine sevinmesin.4-5 tane manyak dünyayı mahvetti.... 18 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Acı Hayat'ta Kosovalı ile birlikte çok iyi oynamıştı 2005'te Allah rahmet eylesin 11 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    covidden ölüyorlar diyenlere gülmekten kendimi alamıyorum covid aşısı olmayınca kalp krizinden ölmeyeceklermiydi insanlar her gün sayısız insan ölüyor sayısız insan doguyor nasıl beyin var sizde ya hayret bi şey türkiyenin yarısından çogu aşı oldu o zaman yarısından çogu ölecek öylemi hem kaç sene oldu aşı olalı etkisimi kalırmış etkisi kalsa grip aşısı niye her sene olunuyor 5 3 Yanıtla
  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum.... 1 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allâh rahmet eylesin mekanı cennet peygamber efendimize komşu olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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