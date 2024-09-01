Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den Barış Günü Mesajı - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den Barış Günü Mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla barışın önemini vurgulayan bir mesaj yayımladı. Yüceer, barışın savaşın getirdiği acıları unutturduğunu ve hoşgörüyle birlikte adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için çalışacaklarını belirtti.

01.09.2024 14:16
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüceer, mesajında, 1 Eylül'ün savaşın getirdiği acıları ve barışın kıymetini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün örnek alınması gerektiğini ifade eden Yüceer, şunları kaydetti:

"Her zaman barışın ve hoşgörünün savunucusu olduk. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı bu değerli ilke, bizlere hem kendi ülkemizde hem de dünya genelinde barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Barış, yalnızca savaşın olmadığı bir durum değil, aynı zamanda adaletin, insan haklarının ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir. Tekirdağ, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Bugün de bu hoşgörü ve barış iklimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Barışa olan inancımızı ve kararlılığımızı bu özel günde bir kez daha dile getiriyoruz. Bu anlamlı günde tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diliyorum. Her türlü şiddetten ve savaştan uzak, adaletin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den Barış Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den Barış Günü Mesajı - Son Dakika
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