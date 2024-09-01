Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den Barış Günü Mesajı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüceer, mesajında, 1 Eylül'ün savaşın getirdiği acıları ve barışın kıymetini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün örnek alınması gerektiğini ifade eden Yüceer, şunları kaydetti:

"Her zaman barışın ve hoşgörünün savunucusu olduk. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı bu değerli ilke, bizlere hem kendi ülkemizde hem de dünya genelinde barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Barış, yalnızca savaşın olmadığı bir durum değil, aynı zamanda adaletin, insan haklarının ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir. Tekirdağ, tarih boyunca farklı kültürlerin ve inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Bugün de bu hoşgörü ve barış iklimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Barışa olan inancımızı ve kararlılığımızı bu özel günde bir kez daha dile getiriyoruz. Bu anlamlı günde tüm dünyaya barış dolu bir gelecek diliyorum. Her türlü şiddetten ve savaştan uzak, adaletin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."