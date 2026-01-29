Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da Bir Dizi Temasta Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da Bir Dizi Temasta Bulundu

29.01.2026 11:02  Güncelleme: 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, devam eden yatırımları inceledi ve önerilerini dinledi. Yüceer, ulaşım ve yaşam kalitesini artırmak için yatırımların hızla devam edeceğini vurguladı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, il genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında tüm gününü Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerine ayırdı. Esnaf temsilcilerinden muhtarlara, meslek odalarından siyasi ve yerel paydaşlara kadar kentin farklı kesimleriyle bir araya gelen Yüceer, devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyerek vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Yüceer, Çerkezköy programın ilk bölümünde Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Zümbül ile Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa As'ı makamlarında ziyaret ederek güven tazeleyen her iki başkana da görevlerinde başarılar diledi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Yüceer, ulaşım kalitesini artırmak ve esnafın refahını sağlamak için odalarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak cadde için sahadayız"

Çerkezköy merkezindeki Güveniş Caddesi'nde TESKİ ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yüceer, teknik ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Yüceer, "Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak ve ulaşım konforunu artıracak bir cadde için sahadayız. Güveniş Caddesi'ni kısa sürede eskisinden çok daha modern ve güzel bir hale getireceğiz" dedi.

Çerkezköy temaslarının ardından Kapaklı'ya geçen Yüceer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Yurttaşlarla aynı sofrada buluşan Yüceer, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Kapaklı programı kapsamında iş insanı ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin'in destekleriyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şefik Şahin Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törenle hizmete açılan tesisin, bölgedeki önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacağı belirtildi.

"Tekirdağ'ımız için dayanışma içinde, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Yüceer, CHP Çerkezköy ve Kapaklı İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Yüceer'in Kapaklı ziyaretine CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İl Başkanı Cenk Boduç da eşlik etti. Yerel yönetim ve siyasi temsilcilerin buluşmasında, bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar masaya yatırıldı.

Ziyaretlerin muhtarlık ayağında ise Çerkezköy İstasyon Mahallesi Muhtarı Sevgi Salış Topbaş ile görüşen Yüceer, mahalledeki ihtiyaçları sokak sokak gezerek yerinde tespit ederek, şu sözlerle değerlendirdi:

"Çerkezköy ve Kapaklı'da dolu dolu bir günü sahada geçirdik. Esnafımızla, muhtarlarımızla, oda başkanlarımızla ve hemşehrilerimizle birebir temas kurarak ihtiyaçları yerinde dinledik. Amacımız masa başında değil, sahada çözüm üretmek. Kentlerimizin önceliklerini biliyor, yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Tekirdağ'ımız için dayanışma içinde, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Candan Yüceer, Yerel Yönetim, Çerkezköy, Kapaklı, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da Bir Dizi Temasta Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:50:16. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da Bir Dizi Temasta Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.