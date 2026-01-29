Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da Bir Dizi Temasta Bulundu

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, il genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında tüm gününü Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerine ayırdı. Esnaf temsilcilerinden muhtarlara, meslek odalarından siyasi ve yerel paydaşlara kadar kentin farklı kesimleriyle bir araya gelen Yüceer, devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyerek vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Yüceer, Çerkezköy programın ilk bölümünde Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Zümbül ile Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa As'ı makamlarında ziyaret ederek güven tazeleyen her iki başkana da görevlerinde başarılar diledi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Yüceer, ulaşım kalitesini artırmak ve esnafın refahını sağlamak için odalarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak cadde için sahadayız"

Çerkezköy merkezindeki Güveniş Caddesi'nde TESKİ ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yüceer, teknik ekiplerden ayrıntılı bilgi aldı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Yüceer, "Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak ve ulaşım konforunu artıracak bir cadde için sahadayız. Güveniş Caddesi'ni kısa sürede eskisinden çok daha modern ve güzel bir hale getireceğiz" dedi.

Çerkezköy temaslarının ardından Kapaklı'ya geçen Yüceer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Yurttaşlarla aynı sofrada buluşan Yüceer, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Kapaklı programı kapsamında iş insanı ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin'in destekleriyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şefik Şahin Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törenle hizmete açılan tesisin, bölgedeki önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacağı belirtildi.

"Tekirdağ'ımız için dayanışma içinde, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Yüceer, CHP Çerkezköy ve Kapaklı İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Yüceer'in Kapaklı ziyaretine CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve İl Başkanı Cenk Boduç da eşlik etti. Yerel yönetim ve siyasi temsilcilerin buluşmasında, bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve planlanan yatırımlar masaya yatırıldı.

Ziyaretlerin muhtarlık ayağında ise Çerkezköy İstasyon Mahallesi Muhtarı Sevgi Salış Topbaş ile görüşen Yüceer, mahalledeki ihtiyaçları sokak sokak gezerek yerinde tespit ederek, şu sözlerle değerlendirdi:

"Çerkezköy ve Kapaklı'da dolu dolu bir günü sahada geçirdik. Esnafımızla, muhtarlarımızla, oda başkanlarımızla ve hemşehrilerimizle birebir temas kurarak ihtiyaçları yerinde dinledik. Amacımız masa başında değil, sahada çözüm üretmek. Kentlerimizin önceliklerini biliyor, yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Tekirdağ'ımız için dayanışma içinde, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz."