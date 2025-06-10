Tekirdağ\'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 evde arama yaptı.
Aramalarda, 10 bin makaron, 40 kilogram kaçak tütün ve kompresör ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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