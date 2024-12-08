Tekirdağ'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Marmaraereğlisi ilçesinde bir işletmede yapılan denetimde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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