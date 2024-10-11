Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.
Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 155 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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